Конфискация Дома Москвы властями Латвии является опасным прецедентом и сигналом иностранным инвесторам о том, что их активы в республике не защищены международным правом. Об этом заявило посольство России в Риге в своем Telegram-канале.

«Осуществив рейдерский захват иностранной собственности, местные чиновники послали недвусмысленный сигнал зарубежным инвесторам, что их активы и имущество в этой стране не защищены ни международным правом, ни национальным законодательством и в любой момент могут быть отчуждены Ригой», — указано в сообщении представительства.

В посольстве предупредили потенциальных участников аукциона, что Москва планирует использовать имеющийся международно-правовой инструментарий, чтобы отстоять свои права на недвижимость.

Ранее стало известно, что власти Латвии во вторник, 20 августа, выставят культурный центр Дом Москвы на аукцион. Речь идет об объекте, который был национализирован этой зимой. Средства с его продажи власти страны собираются направить на предоставление Украине военной помощи.