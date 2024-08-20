«Мы выплатим долг нашей страны», — сказал политик на митинге в Нью-Йорке, уточнив, что его администрация планирует использовать для этого нефть. Трамп напомнил, что страна сейчас должна 35 триллионов долларов.

Госдолг США каждые 100 дней увеличивается на триллион долларов. Кроме того, расходы на обслуживание долга в этом году впервые превысили расходы на оборону. По словам экономиста Леса Рубина, Вашингтону важно продолжить продавать свои долговые бумаги, но текущая задолженность ставит под вопрос возможность выплачивать по ней проценты в дальнейшем. При этом уже в прошлом году был зафиксирован заметный спад спроса на гособлигации США.

В МВФ отмечают, что дальнейший рост долга страны угрожает и мировой и американской экономике, которую чиновники назвали при этом «крепкой, динамичной и способной к адаптации».