Украинского ветерана СС Гунько объявили в международный розыск

Заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка) объявлен в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Согласно публикации, еще в декабре 2023 года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции Гунько, но зарубежные компетентные органы отказались выдавать его.

«Несмотря на нежелание некоторых стран бороться с нацизмом, Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола», — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что в случае установления местонахождения Гунько на территории других иностранных государств будет направлен запрос о выдаче.

22 сентября Ярослав Гунько прибыл в палату общин Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Гунько пригласил на тот момент спикер палаты Энтони Рота (ушел в отставку 26 сентября). Мужчину представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских», и все собравшиеся аплодировали ему стоя.

Позднее, когда стало понятно, в рядах каких частей Гунько боролся против русских, премьер Канады Джастин Трюдо извинился за недоразумение и назвал инцидент позором «для всей Канады».