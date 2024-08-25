США: мир на грани одной из самых разрушительных экологических катастроф в истории

В Красное море может утечь миллион баррелей нефти с пораженного йеменскими хуситами танкера "MV Sounion", предостерегли в Госдепартаменте США. Это стало бы одной из самых разрушительных экологических катастроф в истории.

Обстрел нефтяного танкера "MV Sounion" у берегов Йемена проиранскими повстанцами-хуситами может привести к утечке миллиона баррелей нефти в Красное море. Об этом в субботу, 24 августа, предупредил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Экипаж танкера эвакуирован, однако "хуситы, похоже, полны решимости потопить судно и его груз в море", сообщили во внешнеполитическом ведомстве США. Поддерживаемые Ираном повстанцы в ходе своих атак на протяжении нескольких месяцев ясно дали понять, что намерены "уничтожить рыболовную экономику и местные экосистемы, являющиеся источником для существования йеменцев и других общин в регионе", добавил Миллер. Он призвал хуситов "незамедлительно прекратить эти действия".

Нападение хуситов на нефтяной танкер "MV Sounion"

Судно "MV Sounion", принадлежащее греческой компании и перевозившее 150 000 тонн сырой нефти, было поражено тремя снарядами у йеменского порта Ходейда 21 августа. Йеменские хуситы заявили, что обстреляли танкер беспилотниками и ракетами.

Военно-морская миссия ЕС Aspides по защите торговых судов в Красном море эвакуировала в безопасное место экипаж "MV Sounion", состоящий из двух россиян и 23 филиппинцев. С тех пор судно, по данным компании Delta Tankers, стоит на якоре в Красном море между Эритреей и Йеменом. В Aspides также предупредили, что оставшийся без управления танкер представляет угрозу для судоходства и окружающей среды.

23 августа Британское управление морской безопасности (UKMTO) сообщило, что на "MV Sounion" вспыхнули три пожара. На видео, опубликованном хуситами в соцсетях, были продемонстрированы три взрыва, предположительно, произошедшие на танкере.