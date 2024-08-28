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Украинский дрон впервые смог долететь до Кировской области РФ 1

В мире
Дата публикации: 28.08.2024
Deutsche Welle
Украинский дрон впервые смог долететь до Кировской области РФ

В городе Котельнич Кировской области беспилотник атаковал емкость с нефтепродуктами. Жертв и возгорания нет, написал в Telegram-канале губернатор области Александр Соколов. Об этом сообщает DW.

Издание Baza сообщило, что, по предварительным данным, атаке дронов подверся склад с нефтепродуктами на комбинате "Вятка" в Котельниче, причем беспилотников было три, и после попадания одного из них загорелся один из резервуаров. Официально это не подтверждено.

Украинская сторона пока не комментировала эти сообщения. Котельнич находится примерно в 1500 километров от границы с Украиной. Об атаках беспилотников в Кировской области до сих пор не сообщалось, однако украинские дроны ранее атаковали столь же и даже более удаленные российские регионы, включая Мурманскую область и Башкортостан.

#война рф и украины #дроны
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го августа

    Не удивительно. Территория рф довольно большая и малонаселённая. Там через каждые 100 км пво не повтыкаешь. Долетел так долетел. Украм потужная переможенька пропагандисткая, но по факту польщы от этого долёта 0. За то теперь там сеток напонатянут и прочеего хлама над бочками. И можно долетать хоть до опупения (если это не ракета).

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