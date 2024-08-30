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Монголия отказалась выполнять ордер МУС на арест Путина 1

В мире
Дата публикации: 30.08.2024
BB.LV
Монголия отказалась выполнять ордер МУС на арест Путина

Bloomberg: Монголия заверила, что не будет выполнять ордер МУС на арест Путина

Монголия заверила российскую сторону, что не будет выполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на «арест» президента России Владимира Путина в ходе его визита. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам двух источников, знакомых с подготовкой Кремля [к визиту], Владимир Путин получил заверения перед запланированным визитом в Монголию в том, что он не будет арестован по ордеру МУС», — утверждается в публикации.

В материале отмечается, что Монголия, будучи членом МУС, обязана «арестовать» российского лидера согласно ордеру суда.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России нет опасений по поводу участия Монголии в Римском статуте МУС в связи с предстоящим визитом российского президента.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на «арест» Путина. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы, не являющейся участницей Римского Статута.

#путин #монголия
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го августа

    Ожидаемо. Закон что дышло. И договора эти тем более.

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