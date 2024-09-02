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В ЕС заявили о необходимости участия России в конференции по Украине 1

В мире
Дата публикации: 02.09.2024
BB.LV
В ЕС заявили о необходимости участия России в конференции по Украине
ФОТО: Global Look Press

Участие России в мирной конференции по Украине будет необходимо. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано.

Стано ответил на вопрос о необходимости участия России в саммите по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что вопрос об участии Москвы находится на усмотрении организаторов.

«Мы уже говорили прежде, что в конце концов участие России будет необходимо», — заявил представитель ЕС. Также евродипломат назвал ключевым участие Китая в следующей конференции по Украине из-за уровня двусторонних отношений с Москвой.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го сентября

    Да можете спать до ноября. Когда там разгребётся с выборами в сша, тогда уже что то можно всерьёз предлагать и предполагать. Сейчас все эти вскукареки из евросовка или укров, только сплошной деревянный звон. Бессмысленный. и бесполезный.

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