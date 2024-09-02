В ЕС заявили о необходимости участия России в конференции по Украине

Участие России в мирной конференции по Украине будет необходимо. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано.

Стано ответил на вопрос о необходимости участия России в саммите по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что вопрос об участии Москвы находится на усмотрении организаторов.

«Мы уже говорили прежде, что в конце концов участие России будет необходимо», — заявил представитель ЕС. Также евродипломат назвал ключевым участие Китая в следующей конференции по Украине из-за уровня двусторонних отношений с Москвой.