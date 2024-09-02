На земельных выборах в Тюрингии и Саксонии в тройку лидеров вошли партии, выступающие против поставок оружия Украине. На первом месте - правые экстремисты, но шанс войти в правительство у другой партии, пишет DW .

Земельные выборы на востоке Германии называют историческими, их последствия меняют расклад сил и могут повлиять на политику и в Берлине. По предварительным итогам прошедшего в воскресенье, 1 сентября, голосования в Тюрингии лидирует партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), у нее около 33 процентов. Ее ближайший конкурент - консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) - отстает почти на десять процентных пунктов.

Секрет успеха правых экстремистов в Тюрингии

Для основанной в 2013 году АдГ, которую в Германии называют правопопулисткой, это рекордный успех на земельном уровне. В Саксонии АдГ тоже вышла в лидеры и на момент написания материала отставала примерно на один процентный пункт от ХДС, набравшего 32 процента. На фоне таких результатов АдГ больше не выглядит чистой партией протеста, какой ее считали раньше. Опросы показывали, что большинство голосует из убеждения.

Социологи отмечают, что среди молодежи популярность АдГ еще выше. 38 процентов тех, кому от 18 до 24 лет, проголосовали в Тюрингии за ультраправых.

Западные СМИ подчеркивают, что впервые со Второй мировой войны правоэкстремистская партия стала самой сильной на земельных выборах в Германии. Избирателей, похоже, не смущает, что в обеих землях ведомства по защите конституции признали АдГ правоэкстремистской, за ней наблюдают спецслужбы. Глава АдГ в Тюрингии, 52-летний Бйорн Хёке (Björn Höcke), считается одним из лидеров правоэкстремистского крыла партии. Незадолго до выборов его приговорили к денежному штрафу за публичное использование запрещенной нацистской фразы. Несколько лет назад суд постановил, что Хёке можно называть "фашистом". Теперь он претендует на пост премьера Тюрингии.

"Золотая акция" Вагекнехт и призыв не давать оружие Украине

Успеха добилась и новая левопопулистская партия - Союз Сары Вагенкнехт (ССВ), созданная в начале 2024 года. Она практически с нуля обошла многие другие партии, получив в Тюрингии более 15 процентов, а в Саксонии более 11 процентов. Партия возникла после раскола в Левой партии, из которой вышла ее бывшая глава фракции в бундестаге Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht). Сама Левая партия хоть и прошла в оба парламента, но потеряла много голосов, их львиную долю получил ССВ.

Обе партии из тройки лидеров - АдГ и ССВ - выступают против поставок Украине оружия и за снятие введенных Евросоюзом санкций против России. Они считают, что поставки оружия несут риски войны с Россией, а санкции вредят экономике Германии. Хотя федеральные земли не влияют напрямую на внешнюю политику ФРГ, ССВ удивил многих в Германии, сделав сделал центральной тему прекращения войны России против Украины путем дипломатии. Он вел избирательную кампанию, позиционируя себя как "партия мира". Более того, лидер названной ее именем партии, 55-летняя Сара Вагенкнехт, говорила, что акцент на "дипломатии" по Украине, а также отмена планов по размещению в Германии американских ракет дальнего радиуса - условия участия ее партии в земельных правительствах. После голосования Вагенкнехт была менее категоричной, но сказала, что эта тема точно будет подниматься на переговорах.

"Альтернатива для Германии" выиграла выборы, традиционно сделав главный акцент на противодействии миграции и преступности, требуя резко ужесточить правила приема беженцев и мигрантов.

Несмотря на высокий результат, шансов сформировать земельное правительство у нее практически нет, все партии отказались войти с ней в коалицию. Судя по заявлениям после выборов, АдГ явно хотела бы склонить к альянсу в Тюрингии ХДС. Даже если она останется в оппозиции, ее влияние возрастет. Получив треть мандатов, АдГ будет иметь так называемое блокирующее меньшинство. Она сможет заблокировать досрочные выборы, избрание судей земельного Конституционного суда или изменения в конституции Тюрингии.

Похоже, Союз Сары Вагенкнехт может стать владельцем так называемой "золотой акции". В Тюрингии без ССВ не удастся сформировать правительство, и, возможно, в Саксонии тоже. В обеих землях предстоят сложные переговоры. Правительства, скорее всего, возглавят представители ХДС. Консерваторам придется идти на болезненные компромиссы с ССВ и, возможно, с Левой партией.

Что изменится в политике Берлина?

Для правящей в Берлине леволиберальной коалиции результаты голосования на востоке Германии стали вторым серьезным ударом после неудачных для них выборов в Европарламент в июне. Как пишет агентство dpa, для Берлина результат выборов "катастрофический, но могло быть и хуже". В Тюрингии "зеленые" и либералы из Свободной демократической партии (СвДП) не преодолели пятипроцентный барьер. Социал-демократы канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) избежали худшего сценария, набрав чуть больше шести процентов, но в целом поддержка партии падает. В Саксонии СвДП не прошла, "зеленые" и социал-демократы хоть и с трудом, но все-таки попали в ландтаг - земельный парламент.

Такие результаты и успех АдГ стали не сюрпризом, а продолжением тенденции последних лет. Леволиберальные партии теряют и без того слабые позиции в восточной Германии, бывшей ГДР, а правые и особенно ультраправые - крепнут. В день выборов в Тюрингии и Саксонии прошли акции протеста против АдГ.

Что изменится в политике Берлина после этих выборов? Добьется ли Сара Вагенкнехт изменения политики Германии в отношении Украины и России? Обозреватели осторожны в прогнозах и полагают, что лидер ССВ попытается это сделать. Возможно, упоминание о роли дипломатии в отношениях с Россией и Украиной появится в коалиционном договоре, но в сокращение военной помощи Украине или отмену санкций против РФ и запуск газопровода "Северный поток", что предлагает Вагенкнехт, никто не верит.

В другом ключевом вопросе выборов - миграционной политике - изменения начали происходить еще до голосования, когда в ответ на недавнее нападение с ножом и убийство выходцем из Сирии троих посетителей фестиваля на западе Германии правительство ФРГ ужесточило миграционное законодательство. Обозреватели ожидают, что с приближением намеченных на осень 2025 года выборов в бундестаг этот процесс продолжится. Досрочные выборы пока маловероятны, но неудачи правящих партий в Саксонии и Тюрингии могут оказать дополнительное давление на коалицию в Берлине, участникам которой в последнее время все труднее находить компромиссы.