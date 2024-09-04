Baltijas balss logotype

После удара РФ по Полтаве Байден пообещал Киеву системы ПВО 1

В мире
Дата публикации: 04.09.2024
Deutsche Welle
После удара РФ по Полтаве Байден пообещал Киеву системы ПВО
ФОТО: twitter

По словам президента США, Вашингтон продолжит предоставлять Киеву необходимые для защиты средства. Байден осудил "отвратительное нападение" РФ на Полтаву, пишет DW.

Ракетный удар России по Полтаве, унесший жизни более 50 человек, - трагическое напоминание о "продолжающихся и возмутительных попытках" президента РФ Владимира Путина "сломить волю свободного народа" в Украине. Об этом говорится в заявлении американского лидера Джо Байдена, распространенном во вторник, 3 сентября, Белым домом.

"Я самым решительным образом осуждаю это отвратительное нападение", - подчеркнул Байден.

По его словам, народ Украины уже два с половиной года непреклонно противостоит агрессии Москвы. Соединенные Штаты продолжат стоять на его стороне, в том числе предоставляя системы противовоздушной обороны и необходимые для защиты средства, добавил американский президент.

"Не заблуждайтесь: Россия не одержит победу в этой войне. Победит народ Украины", - резюмировал он.

Кирби: США направят Киеву дополнительную военную помощь

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби ранее назвал атаку "еще одним ужасающим напоминанием о жестокости Путина по отношению к народу Украины". Он добавил, что в ближайшие недели Соединенные Штаты направят Киеву дополнительную военную помощь.

По данным офиса Генпрокурора Украины на вечер 3 сентября, 51 человек погиб и более 200 получили ранения в результате атаки РФ на Полтаву. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, при ударе было разрушено одно из зданий Военного института телекоммуникаций и информатизации, многие оказались под завалами.

Согласно предварительным данным украинского Минобороны, российские военные использовали две баллистические ракеты. Они попали в учебное заведение и больницу, заявили в офисе Генпрокурора Украины. Начато досудебное расследование по делу о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны.

Глава Минобороны Украины передал США список целей в РФ

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что в ходе визита в Вашингтон передал американской стороне список целей для нанесения ударов глубоко по территории РФ. По словам Умерова, для ударов могли бы использоваться армейские тактические ракетные комплексы ATACMS.

Министр обороны США Ллойд Остин встретился с Умеровым в Вашингтоне 30 августа.

В пятницу, 6 сентября, ожидается очередное заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

#война рф и украины #сша
1
1

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    4-го сентября

    Ддададааа... свежо предание да верится с трудом.

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео