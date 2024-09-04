США предъявили уголовные обвинения лидерам ХАМАС за нападение на Израиль 7 октября

Власти США предъявили формальные уголовные обвинения лидеру ХАМАС Яхье Синвару и еще пяти руководителям палестинской группировки в связи с нападением на Израиль 7 октября 2023 года, пишет ВВС .

В заявлении американского Министерства юстиции сказано, что шесть лидеров ХАМАС обвинены в убийстве граждан США, финансировании терроризма и использовании оружия массового поражения.

Обвинительное заключение касается не только масштабного нападения на юг Израиля осенью прошлого года, но и многочисленных атак, которые ХАМС осуществлял в течение многих десятилетий.

Предъявление обвинений лидерам ХАМАС во многом является символическим шагом. Минюст США в своем заявлении признает, что некоторые из обвиняемых уже мертвы, а остальные находятся в розыске.

Кто попал в список

Нынешний лидер ХАМАС Яхья Синвар, предположительно, скрывается в одном из туннелей в секторе Газа.

Среди тех, кто также оказался в американском списке — бывший лидер ХАМАС Исмаил Хания, который этим летом был убит в Тегеране, вероятно, в результате израильского удара.

В последние месяцы от израильских ударов погибли также еще двое видных членов ХАМАС, которым предъявлены обвинения: заместитель руководителя организации Марван Исса и глава ее военного крыла Мохаммед Дейф.

Кроме того, в числе обвиненных — один из основателей ХАМАС и руководитель организации за пределами сектора Газа Халед Машааль, а также Али Барака — член группировки, который базируется в Ливане.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд заявил, что подозреваемые «в течение многих десятилетий финансировании и направляли кампанию по убийству американских граждан и созданию угрозы безопасности Соединенных Штатов».

Эти люди «руководили попытками ХАМАС уничтожить государство Израиль и убивать мирных граждан, чтобы добиться этой цели», добавил Гарланд.

Он отметил, что во время нападения на Израиль 7 октября прошлого года члены ХАМАС «убили целые семьи», и эта атака была «самым кровавым массовым убийством евреев со времени Холокоста».

«Они убивали как пожилых людей, так и маленьких детей. Они использовали в качестве оружия сексуальное насилие против женщин, в том числе насиловали и калечили гениталии», — говорит генпрокурор США.

Согласно американским законам, преступления, в которых обвинены члены ХАМАС, караются пожизненным заключением или смертной казнью.

Как передает американская телекомпания CBS News со ссылкой на источники в Минюсте США, обвинения членам ХАМАС были предъявлены еще в феврале этого года, однако власти не объявляли о них публично, поскольку надеялись арестовать кого-либо из обвиняемых.

В результате нападения ХАМАС на Израиль, совершенного 7 октября, около 1,2 тыс. израильтян были убиты, подавляющее большинство из них — мирные жители; палестинские боевики также взяли 251 заложника.

После этого Израиль начал военную операцию в секторе Газа, в которой, по оценкам подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения анклава, погибли более 40 тыс. палестинцев.