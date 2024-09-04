Стало известно о сыновьях Путина и Кабаевой

По сведению центра "Досье", сыновей президента РФ и олимпийской чемпионки зовут Иван и Владимир. Они живут преимущественно в президентской резиденции на Валдае.

Центр "Досье", основанный бывшим российским олигархом, а ныне оппозиционером Михаилом Ходорковским, выяснил имена двух предполагаемых сыновей президента РФ Владимира Путина и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. По сведениям издания, их зовут Иван и Владимир. Иван родился в 2015 году, а Владимир - в 2019-м. В материале, обнародованном в среду, 4 сентября, говорится, что эта информация получена от источника из обслуживающего персонала, работающего в президентских резиденциях.

Собеседник издания живет в резиденциях и часто видит предполагаемых сыновей президента, утверждается в публикации. Журналисты отмечают, что проверили биографию источника и убедились, что тот "действительно работает в семье Путина". Детали его рассказа удалось верифицировать с помощью публикаций в соцсетях, банковских выписок и данных из государственных баз.