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Операция в Курской области прошла успешно - главком ВСУ Сырский 5

В мире
Дата публикации: 06.09.2024
BBC
Операция в Курской области прошла успешно - главком ВСУ Сырский
ФОТО: Facebook

Россия планировала начать новую атаку на Украину из Курской области перед наступлением украинских войск на приграничный российский регион месяц назад, заявил в эксклюзивном интервью CNN главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет ВВС.

В своем первом телевизионном интервью с момента назначения на пост Сырский заявил, что операция в Курской области прошла успешно.

«Это снизило угрозу вражеского наступления. Мы не дали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы [враг] мог почувствовать то, что чувствуем мы каждый день», — сказал Сырский.

Он также изложил основные цели операции: не дать России использовать Курск в качестве плацдарма для нового наступления, отвлечь силы Москвы от других районов, создать зону безопасности и предотвратить обстрел гражданских объектов через границу, а также захватить военнопленных и поднять моральный дух украинских войск и страны в целом.

В интервью, которое было записано в секретном месте недалеко от линии фронта, генерал отметил, что Москва перебросила в Курск десятки тысяч солдат, включая свои лучшие подразделения.

Сырский признал, что Украина находится под огромным давлением в районе Покровска на востоке Украины, однако украинским войскам, по его словам, удалось остановить российское продвижение на этом направлении.

«За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр в направлении Покровска. Другими словами, наша стратегия работает», — заявил он.

#война рф и украины
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Комментарии (5)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го сентября

    Да пу всё равно на этот кусок. В сравнению площадью страноы, это тьфу. Ему важнее выгрызть больше территорий укры до амервыборов, чтоб при возможных переговорах, закрепить бОльший кусок отжатой территории себе. Отжатое украми он потом спокойно отобьёт, с честной мордой, ведь это территория рф. Вся эта авантюра укров-бессмысленный гопнический наскок на авось.

    1
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го сентября

    страноы-страны (чёртова тормозная клавиатура мракософта)

    0
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го сентября

    страноы-страны (чёртова тормозная клавиатура мракософта)

    0
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го сентября

    страноы-страны (чёртова тормозная клавиатура мракософта)

    0
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го сентября

    страноы-страны (чёртова тормозная клавиатура мракософта)

    0
    1
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