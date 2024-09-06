Операция в Курской области прошла успешно - главком ВСУ Сырский

Россия планировала начать новую атаку на Украину из Курской области перед наступлением украинских войск на приграничный российский регион месяц назад, заявил в эксклюзивном интервью CNN главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет ВВС .

В своем первом телевизионном интервью с момента назначения на пост Сырский заявил, что операция в Курской области прошла успешно.

«Это снизило угрозу вражеского наступления. Мы не дали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы [враг] мог почувствовать то, что чувствуем мы каждый день», — сказал Сырский.

Он также изложил основные цели операции: не дать России использовать Курск в качестве плацдарма для нового наступления, отвлечь силы Москвы от других районов, создать зону безопасности и предотвратить обстрел гражданских объектов через границу, а также захватить военнопленных и поднять моральный дух украинских войск и страны в целом.

В интервью, которое было записано в секретном месте недалеко от линии фронта, генерал отметил, что Москва перебросила в Курск десятки тысяч солдат, включая свои лучшие подразделения.

Сырский признал, что Украина находится под огромным давлением в районе Покровска на востоке Украины, однако украинским войскам, по его словам, удалось остановить российское продвижение на этом направлении.

«За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр в направлении Покровска. Другими словами, наша стратегия работает», — заявил он.