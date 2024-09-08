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Шольц: в конфликте на Украине настал момент для переговоров 1

В мире
Дата публикации: 08.09.2024
BB.LV
Шольц: в конфликте на Украине настал момент для переговоров

В конфликте на Украине настал момент для мирных переговоров. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому изданию ZD

«На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», — высказался Шольц.

По мнению канцлера ФРГ, необходимо провести новую конференцию, в которой также примет участие Россия.

При этом Шольц подчеркнул, что Германия продолжит оказывать помощь Киеву. Он также признал, что результаты региональных выборов в стране, на которых успех имели партии, выступающие против поставок оружия Украине, связаны среди прочего с тем, что часть населения не согласна с этими решениями.

#война рф и украины # германия
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    8-го сентября

    Так на Украине некому подписывать, президент то фальшивый.

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