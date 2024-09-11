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Главком ВСУ Сырский: важно не количество F-16, а их качество 1

В мире
Дата публикации: 11.09.2024
BB.LV
Генерал Сырский анализирует применение западного вооружения.

Генерал Сырский анализирует применение западного вооружения.

Возможность уничтожения истребителя "дружественным огнем" генерал комментировать не стал.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский прокомментировал расследование катастрофы истребителя F-16 в Украине и рассказал, когда будут известны результаты.

В интервью CNN он рассказал, что погибший летчик "сбил две ракеты и атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое вооружение".

Сейчас, по его словам, комиссия Министерства обороны проводит расследование, чтобы выяснить все факты крушения самолета.

"Я думаю, результаты расследования будут всем известны в ближайшее время", - отметил Сырский, добаваив, что "мы не собираемся это скрывать".

На вопрос о том, мог ли истребитель быть сбит дружественным огнем, Сырский ответил, что не может пока ничего комментировать до появления результатов.

Он отметил, что в отношении F-16 важно не количество, а качество и то, как они используются.

"Эффективность применения этих самолетов доказана результатами – уничтожением четырех крылатых ракет парой F-16, так что это, безусловно, усилит наши оборонные возможности, прежде всего в борьбе с крылатыми ракетами противника", - заявил он.

По словам Сырского, украинские летчики тренируются на F-16 каждый день для отражения различных видов воздушного нападения противника.

"На этих тренировках было выяснено, что это его основное предназначение – борьба с крылатыми ракетами противника. И, конечно, с самолетами противника, если они смогут перелететь линию соприкосновения", - добавил главком.

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Комментарии (1)

  • AP
    Aleksejs Padalko
    11-го сентября

    Правда-первая жертва войны. Софокл

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