Возможность уничтожения истребителя "дружественным огнем" генерал комментировать не стал.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский прокомментировал расследование катастрофы истребителя F-16 в Украине и рассказал, когда будут известны результаты.

В интервью CNN он рассказал, что погибший летчик "сбил две ракеты и атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое вооружение".

Сейчас, по его словам, комиссия Министерства обороны проводит расследование, чтобы выяснить все факты крушения самолета.

"Я думаю, результаты расследования будут всем известны в ближайшее время", - отметил Сырский, добаваив, что "мы не собираемся это скрывать".

На вопрос о том, мог ли истребитель быть сбит дружественным огнем, Сырский ответил, что не может пока ничего комментировать до появления результатов.

Он отметил, что в отношении F-16 важно не количество, а качество и то, как они используются.

"Эффективность применения этих самолетов доказана результатами – уничтожением четырех крылатых ракет парой F-16, так что это, безусловно, усилит наши оборонные возможности, прежде всего в борьбе с крылатыми ракетами противника", - заявил он.

По словам Сырского, украинские летчики тренируются на F-16 каждый день для отражения различных видов воздушного нападения противника.

"На этих тренировках было выяснено, что это его основное предназначение – борьба с крылатыми ракетами противника. И, конечно, с самолетами противника, если они смогут перелететь линию соприкосновения", - добавил главком.