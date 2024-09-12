Министр обороны КНДР Хён Ён Чхоль был расстрелян из зенитных пулеметов.

На минувшей неделе многие международные СМИ со ссылкой на южнокорейскую разведку написали об очередном применении властями КНДР смертной казни. Сообщалось, что от 20 до 30 региональных чиновников были расстреляны после наводнения, в результате которого, вероятно, погибли сотни человек. Представители Северной Кореи никаких заявлений на эту тему не делали, а степень закрытости страны не позволяет подтвердить или опровергнуть эту информацию. Рассказываем, что достоверно известно о произошедшем, как и почему казнят чиновников в КНДР и так ли это часто происходит, как может показаться.

После того, как река Амноккан, протекающая на границе между Китаем и Северной Кореей, из-за сильных дождей вышла из берегов и затопила прилегающие к ней провинции Пхёнан, Чаган и Янган, генеральный секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) Ким Чен Ын приехал на северо-запад страны «руководить на местах» по традиции, установленной еще его дедом Ким Ир Сеном.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) — основной официальный источник информации о КНДР для международного сообщества — заявило, что глава государства распорядился задействовать военных в проведении спасательной операции и эвакуации из пострадавших районов около 5000 жителей городов Синыйчжу и Ыйчжу. Кроме того, сообщалось, что власти направили ресурсы на восстановление пострадавших территорий, возобновление электроснабжения, поставку необходимых средств, материалов и лекарств. Затопленные провинции Ким Чен Ын объявил «особыми зонами чрезвычайного бедствия».

Впоследствии Ким Чен Ын приезжал в северо-западные провинции еще несколько раз, а также посетил центр временного размещения эвакуированного населения в Пхеньяне. На данный момент в Пхеньяне разместили уже 13 000 жителей затопленного региона, всего планируется эвакуировать 15 000 человек. Ким Чен Ын подчеркнул, что восстановление пострадавших районов может стать поводом для «реновации» и развития местной инфраструктуры и объявил о начале «большого революционного строительства».

ЦТАК сообщает о затоплении свыше 4100 жилых домов, 3000 га сельхозугодий, а также автомобильных и железных дорог. По данным южнокорейского министерства объединения Республики Корея, ущерб оказался значительным. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН полагает, что существенно повреждены посевы зерновых культур, в первую очередь риса. Кроме того, есть вероятность, что наводнение повторится, так как до октября ожидается большое количество осадков. В то же время министерство сельского хозяйства США опубликовало на своем сайте в разделе, посвященному зарубежному сельскому хозяйству, отчет, согласно которому нанесенный наводнениями северокорейским посевам ущерб является относительно небольшим и в целом в этом году там можно ожидать хорошего урожая.

Тем не менее, точной информации о пострадавших с северокорейской стороны нет. СМИ Южной Кореи полагают, что погибших или пропавших без вести может быть более тысячи. По данным другого южнокорейского СМИ, TV Chosun, жертв могло быть от 3500 до 4000 человек. Официальные СМИ КНДР сообщили о спасении 5000 жителей и вообще не упоминали о погибших, пишет Bloomberg.

Северная Корея, продолжая политику опоры на собственные силы, отказалась от гуманитарной помощи, предложенной Россией, Южной Кореей, Китаем и ЮНИСЕФ для восстановления региона после ущерба от наводнения.

Еще в ходе первого визита в затопленные провинции Ким Чен Ын провел выездное чрезвычайное расширенное заседание Политбюро ТПК и приказал наказать тех, кто пренебрег своими обязанностями и допустил ошибки, который привели к ущербу от наводнения. Кроме того, был отправлен в отставку министр общественной безопасности, а также уволены несколько секретарей партийных комитетов провинциального уровня.

На днях Национальная разведывательная служба (НРС) Южной Кореи сообщила, что те чиновники, которым был сделан выговор, вероятно, казнены. Она также заявила, что пристально следит за этой ситуацией с помощью своих источников. Согласно репортажу TV Chosun, сославшемуся на неназванные источники в правительстве Республики Корея, за промахи, результатом которых стала гибель людей из-за наводнения, были расстреляны от 20 до 30 региональных чиновников.

Интерпретировать эти заявления можно по-разному. С одной стороны, казни в Северной Корее действительно случаются, но нельзя сказать, что это происходит постоянно. Обычно власти приберегают эту меру для крайних случаев, например, при уличении в масштабной коррупции и серьезных злоупотреблениях полномочиями. Так, после различных обвинений вплоть до предательства в декабре 2013 года был казнен дядя Ким Чен Ына Чан Сон Тхэк, который считался его наставником, и, что важно, об этом сообщило само ЦТАК, а не анонимные источники.

Поскольку последствия наводнения могли повлечь за собой многочисленные жертвы, гипотетически жизни могли быть лишены и чиновники, которые были ответственными за предотвращение смертей.

С другой стороны, сколько-нибудь достоверных случаев казней очень мало. Та же Национальная разведывательная служба (НРС) Южной Кореи, будучи ведомством, настроенным против северного соседа, периодически сообщает о расстрелянных за различные провинности чиновниках КНДР, но далеко не всегда эти истории оказываются правдой. Зачастую многочисленные сообщения о казнях оказываются частью пропагандисткой деятельности со стороны Южной Кореи.

В 2015 году, по информации южнокорейской разведки, министр обороны КНДР Хён Ён Чхоль был расстрелян из зенитных пулеметов. В качестве причин указывается то, что министр заснул во время выступления Ким Чен Ына в ходе одного из заседаний, а также не всегда выполнял его приказы. В итоге, сообщала разведка, его обвинили в госизмене и приговорили к смертной казни. Тем не менее, вскоре Хён Ён Чхоль появился на северокорейском телевидении.

В Северной Корее репрессированных чиновников, даже если они были сосланы, а не убиты, обычно перестают упоминать в газетах и показывать в телепередачах, из старых фотографий и кинохроник их изображения вырезаются, а из переизданий старых документов убираются их имена, поэтому показ кадров с якобы казненным министром вызвал вопросы. Впрочем, потом представитель министерства объединения Южной Кореи заявил, что уже были случаи, когда изображения репрессированных политических деятелей все же демонстрировали на телевидении.

Похожая история была с отвечающим за финансовые вопросы партийным деятелем Хан Гван Саном, который пропал из поля зрения в начале 2016 года, после чего в СМИ Республики Корея появились сообщения о его казни. Спустя восемь месяцев он живой и невредимый появился на публике в сопровождении Ким Чен Ына. Бывший начальник Генштаба армии КНДР Ли Ён Гиль тоже неожиданно «воскрес» через три месяца после сообщения о его смерти — когда новость о нем вышла в главной северокорейской газете «Нодон Синмун». В ней сообщалось, что он был назначен на высокую должность в ЦК ТПК, став одним из девяти заместителей лидера страны. Ранее Ли Ён Гиль, если верить сообщениям разведки Южной Кореи, был обвинен в коррупции и фракционной деятельности, из-за чего действительно мог быть казнен. На деле же у чиновника, судя по назначению на новый пост, если и были проблемы, то гораздо более незначительные. За те или иные провинности его понизили в звании и отстранили от командования боевыми частями, но не лишили ни жизни, ни политического веса — его новая должность все еще означает довольно высокий уровень влиятельности в армии.