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Зеленский обвинил США в трехкратном сокращении поставок ракет к HIMARS 1

В мире
Дата публикации: 13.09.2024
BB.LV
Зеленский обвинил США в трехкратном сокращении поставок ракет к HIMARS
ФОТО: Global Look Press

Зеленский: США трехкратно сократили поставки ракет к РСЗО HIMARS.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил США в трехкратном сокращении поставок боеприпасов к ракетным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Видео его выступления опубликовала в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«HIMARS очень нам помогали. В начале поставок и применения HIMARS [ракет] было втрое больше в месяц, чем сейчас», — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина также испытывает недостаток в других номенклатурах боеприпасов. Кроме того, Киеву необходимы новые ударные беспилотники, системы противовоздушной обороны и снаряды для таких систем.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го сентября

    Неужели байденушка забил на украинушко??? Ай-яй-яй.. А как скакали, аж шаровары трещали-"байден придэ порядок наведэ". Ну, камалушка придёт, тогда и повоете. Ей социализм в штатах строить, а не с украми возиться будет. И где эти все лндлизы...

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