США в итоге не разрешили Украине бить по территории РФ своим оружием

Накануне визита Стармера в западная пресса писала, что он намерен убедить Байдена разрешить Украине использовать поставленные Британией ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по целям в России. Однако по итогам переговоров Стармер заявил, что они носили стратегический, а не тактический характер, и на них не шла речь «о каком-то конкретном решении».

По словам инсайдеров Sunday Times, переговоры в Белом доме длились 90 минут, были «очень открытыми» и касались «выбора, который стоит перед нами». Однако Байден и его команда дали понять, пишет газета, что заняли «выжидательную позицию»: прежде чем дать свое согласие на использование ракет по территории России, они хотят увидеть «план победы» Владимира Зеленского. Он обещал представить его президенту США во время посещения Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

Как пишет Sunday Times со ссылкой на источники в Лондоне, относительно разрешения на использование западных ракет по территории России в команде Байдена существует раскол между Госсекретарем Энтони Блинкеном и советник президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.