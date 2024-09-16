Давление не ослабевает: мигранты сотнями тысяч прорываются в Евросоюз

За первое полугодие текущего года число поданных прошений об убежище в странах Евросоюза, а также Норвегии и Швейцарии слегка снизилось, но по-прежнему превышает полумиллионную отметку. Об этом сообщает DW .

С января по конец июня Агентство ЕС по вопросам предоставления убежища (EUAA) зафиксировало в общей сложности 513 тысяч новых ходатайств, сообщило в понедельник, 16 сентября, базирующееся на Мальте европейское ведомство. Это на 6 тысяч меньше, чем за тот же период 2023 года.

Как и прежде, больше всего ходатайств было подано в Германии - около 124 тысяч, что составляет почти четверть от общего показателя 29 государств.

На втором месте - Испания, в которой подано 88 тысяч заявок, что практически не отличается от прошлогоднего показателя. Кроме того, в тройку стран с наибольшим числом зарегистрированных прошений об убежище в абсолютном исчислении вошла Италия, в которой за защитой обратились 85 тысяч человек - на треть больше, чем год назад. В расчете на душу населения лидирует Кипр, где с января по июнь насчитали 4900 новых ходатайств о предоставлении убежища.

Большинство заявлений о предоставлении убежища подали граждане Сирии (71 тысяча, на 7 процентов больше, чем в 2023 году) и Афганистана (45 тысяч, на 18 процентов меньше, чем в прошлом году). Граждане Венесуэлы подали 37 тысяч прошений, почти все из них - в Испании. В статистике не учтены около 4,5 млн граждан Украины. В ЕС у них особый статус.