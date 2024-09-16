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В окрестностях Киева за ночь сбиты почти 20 «шахедов» — местные власти 1

В мире
Дата публикации: 16.09.2024
BBC
x.com/ZelenskyyUa

x.com/ZelenskyyUa

В ночь на понедельник в окрестностях Киева были сбиты почти 20 атаковавших украинскую столицу беспилотников-камикадзе, и этот налет стал самым массированным за сентябрь, — заявила утром понедельника Киевская городская военная администрация, пишет ВВС.

Администрация сообщает, что, по предварительной информации, в Киеве разрушений и пострадавших нет.

«Восьмая воздушная атака российских оккупантов на Киев, и это только за первую половину сентября! […] В отличие от последних атак, эта была массированной», — говорится в сообщении Киевской администрации в соцсетях.

Администрация отмечает, что дроны летели на Киев с разных направлений, и воздушная тревога продолжалась в столице три с половиной часа.

Ночной налет «шахедов» окончательно завершился в седьмом часу утра по местному времени.

Последний беспилотник, по сообщениям мониторинговых каналов, двигался над Киевской и Житомирской областями; был ли он сбит, точной информации нет, но сейчас и эти области последними дали отбой воздушной тревоги. Тревога сейчас объявлена только в Харьковской области, но в связи с ракетной угрозой, а не из-за беспилотников.

Угроза ракетного удара объявлена и в Сумской и Полтавской областях.

#война рф и украины
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го сентября

    шо значит "почти"? Или сбил или нет. "Почти" это из фантазий и сказок.

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