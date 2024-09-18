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Зимбабве и Намибия зарежут сотни слонов, чтобы накормить население 6

В мире
Дата публикации: 18.09.2024
BB.LV
Зимбабве и Намибия зарежут сотни слонов, чтобы накормить население
ФОТО: Unsplash.com

Зимбабве и Намибия объявили о планах по уничтожению сотен слонов и других диких животных, чтобы накормить голодающее население в условиях сильной засухи, пишет LETA со ссылкой на AP.

Зимбабве объявила в понедельник, что разрешит забить 200 слонов, чтобы их мясо было раздано общинам. Намибия уже убивает более 700 диких животных, в том числе 83 слона, в соответствии с планом, объявленным три недели назад.

Тинаше Фараво, пресс-секретарь Управления национальных парков и дикой природы Зимбабве, заявил, что общинам будут выданы разрешения на охоту на слонов, и что власти сами убьют некоторых из 200 слонов. «Мы начнем забой, как только закончим выдачу разрешений», - сказал Фараво.

Слонов в Зимбабве будут собирать в районе, где их популяция стала неустойчивой. Охота будет проходить в таких районах, как национальный парк Хванге на засушливом западе страны, где усиливается конкуренция между людьми и дикими животными за еду и воду.

В национальном парке Хванге обитает более 45 000 слонов, но сейчас он может содержать только 15 000. Общая популяция слонов в Зимбабве, составляющая 100 000 особей, вдвое превышает возможности национальных парков.

В августе правительство Намибии санкционировало убийство 723 диких животных, в том числе 83 слонов, 30 бегемотов, 60 буйволов, 50 импал, 300 зебр и 100 южноафриканских антилоп. Эти животные будут получены из пяти национальных парков, которые также стремятся сократить количество слонов перед лицом конфликтов между человеком и дикой природой.

Ботсвана, расположенная между Зимбабве и Намибией, имеет самую большую в мире популяцию слонов – 130 000 особей. В отличие от двух соседних стран, Ботсвана не высказывалась о забое своих слонов, чтобы прокормить население.

#африка #слоны #зимбабве
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Комментарии (6)

  • EG
    Elza Gluck
    19-го сентября

    Если так дальше пойдет и климат станет в Африке ещё суше и жарче то они друг друга жрать начнут..

    0
    1
  • EG
    Elza Gluck
    19-го сентября

    Если так дальше пойдет и климат станет в Африке ещё суше и жарче то они друг друга жрать начнут..

    0
    1
  • EG
    Elza Gluck
    19-го сентября

    Одним словом дикари. Как в той песне поется..Там живут несчастные люди дикари на лицо ужасные голодные внутри

    0
    2
  • EG
    Elza Gluck
    19-го сентября

    Работать надо лучше создавать фермы разводить коров свиней..

    0
    1
  • EG
    Elza Gluck
    19-го сентября

    Работать надо лучше создавать фермы разводить коров свиней..

    0
    0
  • EG
    Elza Gluck
    19-го сентября

    Работать надо лучше создавать фермы разводить коров свиней..

    0
    0
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