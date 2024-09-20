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Это страшно: названа наиболее уязвимая группа людей из-за взрывов гаджетов 1

В мире
Дата публикации: 20.09.2024
BB.LV
Это страшно: названа наиболее уязвимая группа людей из-за взрывов гаджетов

Эксперт: продвинутые люди стали уязвимы из-за взрывов гаджетов.

После произошедших в Ливане взрывов самыми уязвимыми к новым подобным происшествиям становятся люди, наиболее продвинутые в техническом плане. Об этом заявил ИТ-эксперт Глеб Кузнецов.

«Наиболее уязвимыми оказываются те, кто активно использует такие устройства, особенно те, кто часто летает в самолетах», — назвал он конкретные группы людей, которые могут пострадать при новых взрывах техники.

При этом если ранее системы безопасности в аэропортах считывали устройства со взрывчаткой, то взрывы в Ливане показали, что рамки металлодетектора и сканеры не распознают пейджеры и телефоны со встроенной функцией подрыва и взрывным веществом в литиевых батареях. Вместе с тем у большинства технически продвинутых людей с собой не только телефоны, но и планшеты и ноутбуки, размер литиевых аккумуляторов которых больше, и потому они опаснее.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    20-го сентября

    Собаки пусть обнюхивают, натасканные.

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