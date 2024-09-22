Согласно опубликованным данным, для этого предлагается создать глобальный фонд для развития ИИ. При этом он должен будет управляться независимой структурой ООН. Также следует создать глобальную структуру по управлению данными для ИИ. В пример специалисты привели Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO).

Кроме того, в рамках работы организации необходимо начать межправительственный диалог по вопросам управления искусственным интеллектом. Это в первую очередь предполагает обмен опытом в данном сфере. Также рекомендуется организовать обмен стандартами в области ИИ.

Необходимо организовать и работу сети для развития потенциала в этой области, которая должна предоставлять тренеров, вычислительные мощности и данные для обучения ИИ. В заключение специалисты ООН предлагают создать специальный офис, который будет подчиняться генеральному секретарю организации.