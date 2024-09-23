Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Украине вступил в силу закон о фактическом запрете УПЦ 1 1356

В мире
Дата публикации: 23.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: На Украине вступил в силу закон о фактическом запрете УПЦ
ФОТО: Global Look Press

На Украине вступил в силу закон «О религиозных организациях», запрещающий УПЦ.

На Украине вступил в силу закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организациях», фактически запрещающий деятельность Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом свидетельствуют данные карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

«Документ вступил в силу 23 сентября 2024 года», — говорится в профиле законопроекта.

Согласно тексту документа, религиозным общинам в стране дается девять месяцев переходного срока, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

Верховная Рада проголосовала за соответсвующий закон 20 августа. Президент Владимир Зеленский подписал документ четыре дня спустя.

Ранее обеспокоенность из-за закона о запрете УПЦ на Украине выразили в ООН. По словам представителя Управления Верховного комиссара по правам человека Равины Шамдассани, такая норма может не соответствовать международным стандартам в сфере защиты религиозных свобод.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео