На Украине вступил в силу закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организациях», фактически запрещающий деятельность Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом свидетельствуют данные карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

«Документ вступил в силу 23 сентября 2024 года», — говорится в профиле законопроекта.

Согласно тексту документа, религиозным общинам в стране дается девять месяцев переходного срока, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

Верховная Рада проголосовала за соответсвующий закон 20 августа. Президент Владимир Зеленский подписал документ четыре дня спустя.

Ранее обеспокоенность из-за закона о запрете УПЦ на Украине выразили в ООН. По словам представителя Управления Верховного комиссара по правам человека Равины Шамдассани, такая норма может не соответствовать международным стандартам в сфере защиты религиозных свобод.