Согласно данным издания план Зеленского включает четыре основных пункта:

гарантии безопасности для Украины от стран Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО»;

международная финансовая помощь для восстановления экономики;

предоставление современных вооружений от Запада;

продолжение операции ВСУ в Курской области.

То есть, по версии The Times, вступления в НАТО и ЕС там нет. Но есть аналог пятой статьи Альянса.

Этот план Зеленский везет в США. Ранее президент говорил, что его реализация позволит закончить войну уже к Новому году.

Также президент Украины допускал, что война с Россией может закончится уже в ноябре этого года.