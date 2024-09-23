Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

План победы Зеленского: вне НАТО, но с натовскими гарантиями 1 1562

В мире
Дата публикации: 23.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: План победы Зеленского: вне НАТО, но с натовскими гарантиями

The Times озвучивает свои данные о содержании «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно данным издания план Зеленского включает четыре основных пункта:

  • гарантии безопасности для Украины от стран Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО»;

  • международная финансовая помощь для восстановления экономики;

  • предоставление современных вооружений от Запада;

  • продолжение операции ВСУ в Курской области.

То есть, по версии The Times, вступления в НАТО и ЕС там нет. Но есть аналог пятой статьи Альянса.

Этот план Зеленский везет в США. Ранее президент говорил, что его реализация позволит закончить войну уже к Новому году.

Также президент Украины допускал, что война с Россией может закончится уже в ноябре этого года.

×
Читайте нас также:
#Зеленский
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео