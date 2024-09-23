The Times озвучивает свои данные о содержании «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского.
Согласно данным издания план Зеленского включает четыре основных пункта:
гарантии безопасности для Украины от стран Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО»;
международная финансовая помощь для восстановления экономики;
предоставление современных вооружений от Запада;
продолжение операции ВСУ в Курской области.
То есть, по версии The Times, вступления в НАТО и ЕС там нет. Но есть аналог пятой статьи Альянса.
Этот план Зеленский везет в США. Ранее президент говорил, что его реализация позволит закончить войну уже к Новому году.
Также президент Украины допускал, что война с Россией может закончится уже в ноябре этого года.
