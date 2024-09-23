ArsTechnica: у НАСА есть план на случай ухода России с МКС.

У НАСА есть план на случай ухода России с Международной космической станции (МКС). Об этом рассказывает американское издание ArsTechnica.

По словам заместителя главы НАСА по космическим операциям Кена Бауэрсокса, все зависит от того, решит ли российская сторона уйти с МКС в 2028 году или нет. В случае, если Россия решит уйти, возможны три варианта развития событий. В первом случае госкорпорация «Роскосмос» может просто оставить российский сегмент станции. Во втором — обеспечивать его минимальную поддержку. Третий случай — отсоединение российского сегмента от американского — руководитель считает наименее вероятным.

«Наша главная цель — избежать любого разрыва [по времени] между МКС и платформой, которая появится позже [на ее смену]», — сказал Бауэрсокс.