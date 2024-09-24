«Московской церкви в Украине не будет»: Киеву нужен свой патриарх 1 976

Дата публикации: 24.09.2024
BB.LV
Силовики продолжают рейды по церквям.

Силовики продолжают рейды по церквям.

Окончательное слово за Варфоломеем в Стамбуле.

Украине нужен свой патриархат, - заявил президент Владимир Зеленский.

"Я сказал, что наши люди, украинцы, поняли бы, если бы наш статус был поднят до патриархата. Экзархи приняли информацию и донесут её до Вселенского Патриарха Варфоломея, будут советоваться", - сообщил Зеленский. Он также добавил, что Украина как государство не будет никак влиять или давить.

В прошлом месяце Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект (№8371) о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в частности связанных с РФ. Тогда за этот документ проголосовали 265 народных депутатов.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на решение ВР о запрете русской церкви. "Московской церкви в Украине не будет", - написал он в Telegram. При этом добавил свое сообщение два дня назад, где отмечает, что церковь в Украине будет лишена московского влияния.

Народный депутат Украины, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала в Facebook, что это историческое голосование в Верховной Раде за законопроект 8371 "О защите конституционного строя в деятельности религиозных организаций" во втором чтении в целом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

