Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что мир находится на пороге климатической катастрофы. О масштабе глобальной проблемы он заявил в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава международной организации отметил, что на фоне изменения климата по всей Земле наблюдаются периоды экстремальных температур, случаются масштабные пожары, засухи и беспрецедентные наводнения.

«Это не стихийные бедствия, это антропогенные бедствия, которые происходят все чаще из-за использования ископаемых видов топлива. И эта проблема не обошла стороной ни одну страну», — подчеркнул Гутерриш.