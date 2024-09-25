В Америке мягкую силу КНР уже сократили в 20 раз.

Институты Конфуция, действующие при 30 британских вузах, окончательно перестали получать финансирование от британского правительства — пишет лондонская Sunday Telegraph

О намерении прекратить финансирование институтов с целью ограничения китайского влияния в стране еще в начале 2023 года объявил Риши Сунак, занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании.

Первоначально он планировал запретить их деятельность в Соединенном Королевстве, однако впоследствии в Лондоне отказались от такого шага, посчитав его непропорциональным. В правительстве лейбористов, которое сменило кабинет Сунака в июле, заявляют, что институты Конфуция должны "вести свою работу совершенно прозрачно, соблюдать закон и демонстрировать полную приверженность таким британским ценностям, как открытость и свобода выражения мнений".

Западные спецслужбы опасаются, что китайская разведка использует институты в качестве прикрытия, а также пытается с их помощью влиять на настроения молодых британцев, включая интеллектуальную элиту страны.

В США в результате ограничений на деятельность институтов Конфуция их число с 2019 года сократилось с более чем 100 до 5.

По словам канцлера (церемониального главы) Оксфордского университета и последнего британского губернатора Гонконга (1992-1997) лорда Кристофера Паттена, есть свидетельства того, что институты "пытаются влиять на происходящее в университете в целом", а не просто помогают студентам изучать китайский язык и культуру.

Московский китаевед Николай Данилов написал в своем ТГ-канале: "Моя позиция по институтам Конфуция, как бы там не учили китайскому (не хуже и не лучше, чем в вузах) — их число должно быть равным числу институтов Пушкина в Китае. Пока институтов Пушкина в Китае два, и судя по тишине, которая сопровождает их деятельность, то их, скорее, нет, чем они есть. А вот институтов и классов великого уважаемого и почитаемого Конфуция в России аж 23. Что-то здесь не так при всем уважении к Конфуцию".