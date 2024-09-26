«Это безответственно» - США ответили на решение Путина изменить правила применения ядерного оружия

Дата публикации: 26.09.2024
Госсекретарь Блинкен счел безответственным обновление ядерной доктрины России

Госдеп США отреагировал на изменения в ядерной доктрине России, о которых в среду заявил президент России Владимир Путин.

Госсекретарь Энтони Блинкен назвал такое решение безответственным и несвоевременным, особенно в тот момент, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.

«Я думаю, что многие в мире ясно говорили об этом же в прошлом. Поэтому я бы просто сказал, что особенно важно сделать это [осудить решение] сейчас, когда весь мир собрался и говорит о необходимости большего разоружения и нераспространения», — добавил Блинкен.

Напомним, Путин в среду, 25 сентября, предложил внести изменения в ядерную доктрину России.

Так, в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны неядерного государства, но при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.

Также дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания, и расширена категория государств и военных союзов, против которых Россия будет проводить ядерное сдерживание. «Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства», — уточнил глава государства.

