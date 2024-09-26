Страны «большой семерки», Евросоюз и еще два с половиной десятка государств приняли в Нью-Йорке «Совместную декларацию о помощи в восстановлении Украины». Об этом сообщает BBC .

В этой декларации союзники Украины подтверждают уже взятые на себя обязательства поддерживать экономику Украины и помочь в ее послевоенном восстановлении, в том числе за счет кредитов, которые будут погашаться доходами с замороженных активов России.

«Ответственность России согласно международному праву за нанесенный ей ущерб очевидна. Мы подтверждаем, что, в соответствии со всеми применимыми законами и нашими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не остановит агрессию и не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине», — говорится в декларации.

«Мы отметаем всякие ложные утверждения о то, что время будто бы играет на стороне России, либо о том, что Россия может победить, добившись экономического краха Украины. Военная агрессия России нанесла огромный ущерб украинским городам и инфраструктуре. Сегодня мы подтверждаем ряд обязательств относительно преодоления ее последствий», — заявляют участники декларации.

Украина в этой декларации обязуется провести экономическую, судебную, антикоррупционную реформы и реформу правоохранительной системы, которые ее западные союзники считают делом первоочередной важности для украинского государства.