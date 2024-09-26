Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Россия будет платить»: ведущие страны мира приняли декларацию о восстановлении Украины 1 1211

В мире
Дата публикации: 26.09.2024
BBC
Изображение к статье: После российского обстрела Харькова.

После российского обстрела Харькова.

ФОТО: Telegram

Страны «большой семерки», Евросоюз и еще два с половиной десятка государств приняли в Нью-Йорке «Совместную декларацию о помощи в восстановлении Украины». Об этом сообщает BBC.

В этой декларации союзники Украины подтверждают уже взятые на себя обязательства поддерживать экономику Украины и помочь в ее послевоенном восстановлении, в том числе за счет кредитов, которые будут погашаться доходами с замороженных активов России.

«Ответственность России согласно международному праву за нанесенный ей ущерб очевидна. Мы подтверждаем, что, в соответствии со всеми применимыми законами и нашими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не остановит агрессию и не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине», — говорится в декларации.

«Мы отметаем всякие ложные утверждения о то, что время будто бы играет на стороне России, либо о том, что Россия может победить, добившись экономического краха Украины. Военная агрессия России нанесла огромный ущерб украинским городам и инфраструктуре. Сегодня мы подтверждаем ряд обязательств относительно преодоления ее последствий», — заявляют участники декларации.

Украина в этой декларации обязуется провести экономическую, судебную, антикоррупционную реформы и реформу правоохранительной системы, которые ее западные союзники считают делом первоочередной важности для украинского государства.

×
Читайте нас также:
#восстановление Украины
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
3
0
0
5
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео