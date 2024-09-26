Мы ищем решения для более безопасного будущего, но сначала нужно привести в порядок настоящее, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на открытых дебатах высокого уровня в Совете Безопасности ООН "Лидерство во имя мира: едины в построении безопасного будущего, соблюдая Устав ООН".

Нынешнее состояние нашего мира вызывает беспокойство. Скорость, с которой глобальные нормы и принципы многосторонности подвергаются испытаниям, вызывает тревогу", - подчеркнул Ринкевич, добавив, что это наиболее очевидно в Украине, на Ближнем Востоке, в Судане и многих других частях света.

Президент подчеркнул, что глобальная поддержка Украины имеет решающее значение для мира и безопасности. Агрессивная война России против Украины угрожает Уставу ООН, добавил он.

"Мы решительно осуждаем агрессию России, которую поддерживают Беларусь, Иран и Северная Корея. Россия должна безоговорочно и немедленно вывести все войска и военную технику со всей территории Украины", - заявил президент Латвии.

Он также отметил, что гуманитарный кризис в Газе обострился до опасного уровня, и обеспечение безопасного и беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи остается приоритетной задачей.

Необходимо прекратить военные действия, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу и не допустить ее распространения в регионе, подчеркнул Ринкевич. "Все стороны должны обеспечить защиту гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы должны сосредоточиться на мирном процессе и решении, предусматривающем создание двух государств", - подчеркнул он.

Президент Латвии подчеркнул, что необходимо защищать целостность нашей глобальной системы, чтобы мир был не местом страха и конфликтов, а миром и взаимным уважением.