"Байден и Камала втянули нас в эту в эту войну", - заявил Трамп.

США и Запад посылают разнонаправленные сигналы относительно войны в Украине.

72-я механизированная бригада могла начать постепенное отступление от Угледара Донецкой области на более защищенные позиции, - сообщает американский ресурс Forbes. Между тем, есть и иное мнение: Украина может начать контрнаступление в 2025, если увеличит мобилизацию, а Запад будет предоставлять больше оружия, - об этом пишет Wall Street Journal.

Вполне вероятно, диаметрально противоположные мнения являются продолжением дискуссии правящих кругов Америки.

Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предстоящая зима будет сложной для Украины, так как путин продолжает использовать энергетику как оружие в своих попытках подчинить страну. Об этом он сказал на встрече G7+ по поддержке энергетического сектора Украины.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что США нужно выйти из войны в Украине. Однако, по его словам, нынешняя администрация Белого дома не планирует этого делать. "Байден и Камала втянули нас в эту в эту войну в Украине, и теперь они не могут нас вытащить. Они не могут нас вытащить", - сказал он.

Индия - идеальный посредник для Украины в переговорах с РФ, - комментирует ситуацию американский ресурс Politico. "Во время летних переговоров с Зеленским Моде дал понять, что Украине придется пойти на компромисс в некоторых вопросах, но о передаче украинских территорий рф для завершения войны речь не может идти", - пишет издание.

"Украина должна признать, что некоторые территории могут остаться под контролем россии, хотя это временно, но может затянуться на годы", - заявил в ООН президент Чехии Петр Павел. Он отметил, что ни Украина, ни РФ не потерпят полного поражения, и итог конфликта будет где-то посередине. Победа ценой уничтожения половины населения Украины не может быть победой, - сказал президент Чехии. "Поддержка Украины в восстановлении территориальной целостности - это наша конечная цель, но мы должны быть реалистами о том, в какие сроки и какой ценой эта цель может быть достигнута".