Байден назвал убитого Насраллу ответственным за гибель сотен американцев
Президент США Джо Байден счел «мерой справедливости» гибель при израильском ударе генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Его заявление опубликовал Белый дом.
«Хассан Насралла и возглавляемая им террористическая группировка «Хезболла» были ответственны за убийство сотен американцев за четыре десятилетия террора», — отметил Байден.
Он пояснил, что удар, при котором погиб Насралла, стал результатом «резни», устроенной ХАМАС 7 октября прошлого года, после чего убитый генсек решил объединиться с ХАМАС и открыть «северный фронт» против Израиля.
«Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля защищать себя от «Хезболлы», ХАМАС, хуситов и любых других поддерживаемых Ираном террористических групп», — подчеркнул президент США.
При этом он добавил, что в конечном Вашнгтон стремится к деэскалации текущих конфликтов в Газе и Ливане дипломатическими средствами.
Накануне ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Его целью был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС.
