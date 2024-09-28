Президент США Джо Байден счел «мерой справедливости» гибель при израильском ударе генсека ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Его заявление опубликовал Белый дом.

«Хассан Насралла и возглавляемая им террористическая группировка «Хезболла» были ответственны за убийство сотен американцев за четыре десятилетия террора», — отметил Байден.

Он пояснил, что удар, при котором погиб Насралла, стал результатом «резни», устроенной ХАМАС 7 октября прошлого года, после чего убитый генсек решил объединиться с ХАМАС и открыть «северный фронт» против Израиля.

«Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля защищать себя от «Хезболлы», ХАМАС, хуситов и любых других поддерживаемых Ираном террористических групп», — подчеркнул президент США.

При этом он добавил, что в конечном Вашнгтон стремится к деэскалации текущих конфликтов в Газе и Ливане дипломатическими средствами.

Накануне ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Его целью был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС.