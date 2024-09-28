Норвегия объявила, что прекратит автоматически давать убежище всем украинцам. Теперь заявки беженцев из западных областей Украины будут рассматриваться индивидуально. Страна уже приняла около 85 000 украинцев.

Теперь заявки беженцев из западных областей Украины – Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Закарпатской – будут рассматриваться в индивидуальном порядке, передает издание RTE. Норвежские власти считают эти регионы безопасными, поскольку они находятся вдалеке от линии фронта, передает Deutsche Welle.

Министр юстиции Норвегии Эмилия Энгер Мель объяснила, что страна с населением в 5,6 миллиона человек с начала полномасштабной войны приняла уже около 85 000 украинских беженцев – это создает повышенную нагрузку на жилищное хозяйство, здравоохранение и школы в некоторых городах. Мель также отметила, что среди просителей убежища растет доля мужчин призывного возраста, в то время, как Украина пытается набрать солдат для отражения агрессии РФ.

В первые месяцы войны Норвегия предоставляла убежище всем украинцам, но затем стала ужесточать правила. В августе пособия в 520 евро в месяц были лишены беженцы, самостоятельно организовывающие свое проживание без размещения в центрах приема. Тем, кто проживает в таких центрах, норвежское правительство перестало покрывать расходы на содержание домашних животных. При этом решившим вернуться из Норвегии в Украину начали выплачивать единовременно по 1500 евро.

В сентябре стало известно, что Осло выделит почти 9 млн евро на программу медицинской эвакуации тяжелораненных украинцев в Европу. По словам премьер-министра страны Йонаса Гар Стёре, за время войны норвежские самолеты эвакуировали 1931 раненого украинца – это почти половина от числа всех доставленных из Украины в Европу на лечение.