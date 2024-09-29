Израиль сообщил США о намерении ликвидировать лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу в самый последний момент, что привело шефа Пентагона Ллойда Остина в ярость, сказали источник ABC News.

По словам осведомленных чиновников, официальные лица США получили уведомление в лучшем случае за несколько минут до удара по штаб-квартире «Хезболлы», где и находился генсек движения. По данным телеканала, реакция Остина была вызвана тем, что у США фактически не было времени подготовиться к возможным последствиям.

Как указали неназванные американские чиновники в беседе с ABC, для США произошедшее влечет серьезные риски. Интересам страны в регионе может быть нанесен серьезный ущерб, если американская сторона потеряет контакт с Израилем. Кроме того, источники рассказали, что Насралла до самого конца требовал, чтобы прекращение огня «Хезболлой» было увязано с прекращением огня в Газе.

Газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и израильских чиновников писала, что еще до атак палестинского движения ХАМАС Израиль планировал нанести превентивный удар по «Хезболле» и ликвидировать его главу, поскольку опасался удара со стороны движения.

По данным газеты, президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и предупредил, что ликвидация Насраллы спровоцирует региональную войну, попросив его воздержаться от ударов.

Биньямин Нетаньяху объяснил, почему распорядился ликвидировать лидера шиитского движения «Хезболла» Насраллу. По его словам, такое решение было принято ради возвращения жителей севера Израиля в свои дома.

Политик назвал ликвидацию генсека движения необходимым условием достижения целей, в том числе для изменения баланса сил в регионе на долгие годы. «Его ликвидация приближает возвращение наших жителей в свои дома на севере, а также приближает возвращение наших пленных на юге», — заявил Нетаньяху.

Президент США Джо Байден назвал случившееся с Насраллой справедливым. В то же время американский лидер повторил свой призыв к прекращению огня в субботу, когда журналисты потребовали от него более подробной реакции на израильский удар по лидеру «Хезболлы». Когда Байдена спросили, неизбежно ли теперь наземное вторжение в Ливан, он лишь сказал: «Настало время для прекращения огня».