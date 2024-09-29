О том, что западные союзники дали Украине разрешение на удары их дальнобойным оружием вглубь территории России, первыми узнают россияне. С таким утверждением выступил в эфире украинского телемарафона пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Из слов Никифорова следует, что, в случае его получения, ВСУ нанесут удары дальнобойным оружием прежде, чем о разрешении на них будет официально объявлено. Ранее о такой возможности писала в частности британская пресса. При этом многие западные издания указывали на то, что в администрации США до сих пор ведутся дискуссии по этому вопросу, и вопрос о получении Украиной разрешения нельзя считать предрешённым.

По словам Никифорова, Владимир Зеленский в ходе своего визита в США провёл переговоры со всеми странами, от которых зависит решение позволить наносить удары вглубь территории России западным оружием. "Есть огромное давление на партнеров со стороны Украины. Мы надеемся, что партнеры уступят", – сказал пресс-секретарь президента Украины.