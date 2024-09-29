Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Россиянам пообещали, что они первыми узнают о разрешении бить вглубь РФ 1 1159

В мире
Дата публикации: 29.09.2024
Радио Свобода
Изображение к статье: Россиянам пообещали, что они первыми узнают о разрешении бить вглубь РФ

О том, что западные союзники дали Украине разрешение на удары их дальнобойным оружием вглубь территории России, первыми узнают россияне. С таким утверждением выступил в эфире украинского телемарафона пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Из слов Никифорова следует, что, в случае его получения, ВСУ нанесут удары дальнобойным оружием прежде, чем о разрешении на них будет официально объявлено. Ранее о такой возможности писала в частности британская пресса. При этом многие западные издания указывали на то, что в администрации США до сих пор ведутся дискуссии по этому вопросу, и вопрос о получении Украиной разрешения нельзя считать предрешённым.

По словам Никифорова, Владимир Зеленский в ходе своего визита в США провёл переговоры со всеми странами, от которых зависит решение позволить наносить удары вглубь территории России западным оружием. "Есть огромное давление на партнеров со стороны Украины. Мы надеемся, что партнеры уступят", – сказал пресс-секретарь президента Украины.

×
Читайте нас также:
#война РФ и Украины
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео