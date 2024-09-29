Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В США хотят ввести санкции против российского гелия 1 1337

В мире
Дата публикации: 29.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: В США хотят ввести санкции против российского гелия
ФОТО: Global Look Press

В Конгрессе США захотели ввести санкции против российского гелия.

В Конгрессе США захотели помешать России войти в тройку мировых лидеров по производству гелия и призвали ввести новые санкции против страны.

Письмо о необходимости введения санкций против российского гелия, адресованное госсекретарю Энтони Блинкену и министрам финансов и торговли — Джанет Йеллен и Джине Раймондо, — подписали сенаторы от Демократической партии Роберт Кейси и Джон Феттерман, а также некоторые представители палаты представителей.

«За несколько лет доля России в мировом производстве гелия может вырасти с двух процентов до тридцати. Москва с большой вероятностью закрепится на глобальном рынке, если мы и наши союзники не вмешаемся», — цитирует письмо информационное агентство.

По данным Геологической службы США, в данный момент страна является крупнейшим поставщиком этого газа в мире — на ее долю приходится 79 миллионов кубометров, или 46 процентов рынка. За США расположились Катар и Алжир с 66 и 10 миллионами кубометров соответственно. Россия занимает четвертое место с восемью миллионами кубометров. Однако в 2023 году 80 процентов прироста на мировом рынке обеспечили Россия и Катар — в сумме 10 миллионов кубометров.

При этом, по прогнозу Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука (ИНГГ) Сибирского отделения РАН, к 2030 году вполне реально нарастить добычу гелия в стране до 75 миллионов кубометров. В данный момент ведущими предприятиями в этой области являются Оренбургский гелиевый и Амурский газоперерабатывающий заводы. «Газпром» в 2022 году увеличил соответствующие мощности в восемь раз. При этом была налажена полная производственно-сбытовая цепочка от добычи до транспортировки газа внутренним и внешним потребителям.

Гелий используется в производстве ЖК-дисплеев, оптоволокна, сверхпроводников, медицинского оборудования, а также в атомной и космической промышленностях и других высокотехнологичных областях. СМИ отмечают, что Евросоюз уже ввел санкции против российского гелия, опасаясь, что он «станет новым инструментом геополитического влияния России аналогично нефти и газу».

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео