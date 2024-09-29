В Конгрессе США захотели помешать России войти в тройку мировых лидеров по производству гелия и призвали ввести новые санкции против страны.

Письмо о необходимости введения санкций против российского гелия, адресованное госсекретарю Энтони Блинкену и министрам финансов и торговли — Джанет Йеллен и Джине Раймондо, — подписали сенаторы от Демократической партии Роберт Кейси и Джон Феттерман, а также некоторые представители палаты представителей.

«За несколько лет доля России в мировом производстве гелия может вырасти с двух процентов до тридцати. Москва с большой вероятностью закрепится на глобальном рынке, если мы и наши союзники не вмешаемся», — цитирует письмо информационное агентство.

По данным Геологической службы США, в данный момент страна является крупнейшим поставщиком этого газа в мире — на ее долю приходится 79 миллионов кубометров, или 46 процентов рынка. За США расположились Катар и Алжир с 66 и 10 миллионами кубометров соответственно. Россия занимает четвертое место с восемью миллионами кубометров. Однако в 2023 году 80 процентов прироста на мировом рынке обеспечили Россия и Катар — в сумме 10 миллионов кубометров.

При этом, по прогнозу Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука (ИНГГ) Сибирского отделения РАН, к 2030 году вполне реально нарастить добычу гелия в стране до 75 миллионов кубометров. В данный момент ведущими предприятиями в этой области являются Оренбургский гелиевый и Амурский газоперерабатывающий заводы. «Газпром» в 2022 году увеличил соответствующие мощности в восемь раз. При этом была налажена полная производственно-сбытовая цепочка от добычи до транспортировки газа внутренним и внешним потребителям.

Гелий используется в производстве ЖК-дисплеев, оптоволокна, сверхпроводников, медицинского оборудования, а также в атомной и космической промышленностях и других высокотехнологичных областях. СМИ отмечают, что Евросоюз уже ввел санкции против российского гелия, опасаясь, что он «станет новым инструментом геополитического влияния России аналогично нефти и газу».