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В Польше не смогли набрать из украинцев бригаду для ВСУ 1

В мире
Дата публикации: 02.10.2024
Deutsche Welle
В Польше не смогли набрать из украинцев бригаду для ВСУ

Властям Польши не удалось сформировать из проживающих в этой стране украинцев даже одну бригаду. Попытки создать "Украинский легион" окончились провалом, констатировал министр обороны Польши Косиняк-Камыш.

Власти Польши не смогли найти достаточное число проживающих в стране украинцев, готовых вступить в "Украинский легион" и отправиться воевать в Украину. "Мы не отвечаем за подбор персонала. Однако число людей, которые должны были обратиться с украинской стороны, оказалось слишком малым", - пояснил в интервью порталу Wirtualna Polska, обнародованном в среду, 2 октября, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, заявления о готовности украинцев в Польше присоединиться к ВСУ поначалу были громкими. "Говорили, что может быть сформирована даже одна бригада, это несколько тысяч человек, однако этого не произошло", - отметил Косиняк-Камыш.

Одновременно он напомнил, что Польша уже обучила около 20 тысяч украинских военнослужащих, которые отправились на фронт в Украину. "Однако на этом заканчиваются польские обязательства и начинаются украинские", - подчеркнул министр.

"Украинский легион"

Посол Украины в Варшаве Василий Зварыч в мае заявил, что в Польше до вооруженного вторжения России в Украину проживали от 1,5 до 2 млн украинцев, еще 1,3 млн прибыли сюда после 24 февраля 2022 года. По состоянию на май 2024 года в Польше находились около 950 тысяч беженцев, не считая украинских граждан, которые там постоянно живут, работают и платят налоги.

Президент Украины Владимир Зеленский, подписывая оборонное соглашение с Польшей в июле, сообщил, что на территории этой страны должен быть создан добровольческий так называемый "Украинский легион", личный состав которого следует обучить, вооружить и подготовить к защите Украины. Ответственность за обучение добровольцев была возложена на польские вооруженные силы, а за рекрутирование - на Киев.

В сентябре министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не набрала достаточного количества добровольцев для вступления в военное формирование. "Мы со своей стороны давно все сделали. Теперь ждем украинских призывников или добровольцев", - говорил Сикорский.

Люди боятся идти на войну необученными

По словам министра, в Польше находятся тысячи людей, зарегистрированных в базе Украины, которым необходимо обновить место жительства для воинского учета. "Многие из них действительно хотят служить и заменить своих соотечественников, но они говорят: мы не хотим быть отправленными в бой, не будучи должным образом обученными и экипированными", - пояснял Сикорский.

В начале сентября польские СМИ писали, что официальный набор добровольцев в "Украинский легион" еще не начался и что весь проект остается "идеей на бумаге".

#война рф и украины #польша
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го октября

    Упс. Укровский блм не хотить в окопий?? Как так? 🤔

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