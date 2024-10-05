Израиль объявил о ликвидации двух командиров ХАМАС в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении очередного удара по позициям боевиков из радикального исламистского движения ХАМАС. Как утверждает пресс-служба военного ведомства, были ликвидированы двое командиров палестинской организации.

«В ходе совместной операции ЦАХАЛ и Общей службы безопасности Израиля (Шабак) истребители ВВС уничтожили Мухаммада Хосейна Али аль-Махмуда, который служил в Ливане в оперативном подразделении ХАМАС и руководил террористическими операциями», — говорится в заявлении военных.

По данным израильской разведки, в последние годы Али аль-Махмуд принимал участие в атаках на израильские объекты как внутри страны, так и за рубежом. На территории Ливана он курировал в том числе вопросы поставок тяжелого вооружения для нужд ХАМАС.

Вторым ликвидированным боевиком стал Саид Алаа Наиф Али, которого ЦАХАЛ вычислили в районе ливанского города Триполи. Он, как утверждают израильские военные, также руководил атаками ХАМАС. Кроме того, он занимался вербовкой новых членов военного крыла движения.