Baltijas balss logotype

Израиль объявил о ликвидации двух командиров ХАМАС в Ливане 1

В мире
Дата публикации: 05.10.2024
BB.LV
Израиль объявил о ликвидации двух командиров ХАМАС в Ливане
ФОТО: Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении очередного удара по позициям боевиков из радикального исламистского движения ХАМАС. Как утверждает пресс-служба военного ведомства, были ликвидированы двое командиров палестинской организации.

«В ходе совместной операции ЦАХАЛ и Общей службы безопасности Израиля (Шабак) истребители ВВС уничтожили Мухаммада Хосейна Али аль-Махмуда, который служил в Ливане в оперативном подразделении ХАМАС и руководил террористическими операциями», — говорится в заявлении военных.

По данным израильской разведки, в последние годы Али аль-Махмуд принимал участие в атаках на израильские объекты как внутри страны, так и за рубежом. На территории Ливана он курировал в том числе вопросы поставок тяжелого вооружения для нужд ХАМАС.

Вторым ликвидированным боевиком стал Саид Алаа Наиф Али, которого ЦАХАЛ вычислили в районе ливанского города Триполи. Он, как утверждают израильские военные, также руководил атаками ХАМАС. Кроме того, он занимался вербовкой новых членов военного крыла движения.

1
0

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го октября

    🇮🇱💪

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео