Трамп сообщил о намерении Маска отправить американцев на Марс

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что предприниматель и изобретатель Илон Маск готов отправить первых американцев на Марс уже в ближайшее время. Об этом стало известно из выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, где на него ранее было совершено покушение.

По словам Трампа, Маск обещал ему, что в случае его переизбрания, это случится уже к концу его срока.

«Мы сделаем это раньше, чем Китай, раньше, чем кто-либо. Он — тот, благодаря кому мы сможем отправлять американских астронавтов в космос», — заявил политик.