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Трамп сообщил о намерении Маска отправить американцев на Марс 1

В мире
Дата публикации: 07.10.2024
BB.LV
Трамп сообщил о намерении Маска отправить американцев на Марс
ФОТО: Global Look Press

Дональд Трамп заявил, что Илон Маск пообещал отправить американцев на Марс.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что предприниматель и изобретатель Илон Маск готов отправить первых американцев на Марс уже в ближайшее время. Об этом стало известно из выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, где на него ранее было совершено покушение.

По словам Трампа, Маск обещал ему, что в случае его переизбрания, это случится уже к концу его срока.

«Мы сделаем это раньше, чем Китай, раньше, чем кто-либо. Он — тот, благодаря кому мы сможем отправлять американских астронавтов в космос», — заявил политик.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го октября

    Вряд ли в ближайшее десятилетие. При всём моём позитивном отношении к Маску. 🤔

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