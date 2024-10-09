Зеленский раскрыл главный пункт своего «плана победы»

До этого Зеленский заявлял, что представит свой «план победы» на встрече в Рамштайне. Но запланированная на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменена вместе с саммитом в формате «Рамштайн» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. До этого стало известно, что Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен не поедут в ближайшие дни в Германию и Анголу, как планировалось. Президент США будет контролировать подготовку к надвигающемуся на Флориду урагану «Милтон».

Зеленский после отказа нынешнего главы Белого дома от встречи решил поехать в Берлин и показать свой «план победы» канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.