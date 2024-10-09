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Зеленский раскрыл главный пункт своего «плана победы» 2

В мире
Дата публикации: 09.10.2024
BB.LV
Зеленский раскрыл главный пункт своего «плана победы»

Зеленский: первым пунктом «плана победы» является приглашение Украины в НАТО

До этого Зеленский заявлял, что представит свой «план победы» на встрече в Рамштайне. Но запланированная на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменена вместе с саммитом в формате «Рамштайн» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. До этого стало известно, что Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен не поедут в ближайшие дни в Германию и Анголу, как планировалось. Президент США будет контролировать подготовку к надвигающемуся на Флориду урагану «Милтон».

Зеленский после отказа нынешнего главы Белого дома от встречи решил поехать в Берлин и показать свой «план победы» канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

#война рф и украины
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го октября

    Да похрен на него.

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  • Д
    Дед
    9-го октября

    В случае принятия Украины в НАТО, НАТО автоматически становится в состоянии войны с ядерной державой, что является автоматическим началом 3 мировой, ядерной войны. Он дебил? Все умрут!

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