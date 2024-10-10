Baltijas balss logotype

РФ обманом вербует африканок для производства дронов - AP 1

В мире
Дата публикации: 10.10.2024
Deutsche Welle
РФ обманом вербует африканок для производства дронов - AP
ФОТО: пресс-фото

Россия обманом вербует молодых женщин из Уганды, Руанды, Кении, Южного Судана, Сьерра-Леоне и Нигерии, а также граждан Шри-Ланки для производства дронов-камикадзе "Шахед". Об этом пишет DW.

Доверчивых африканок заманивают в Россию, обещая им хорошо оплачиваемую работу с бесплатным перелетом и проживанием в хостеле, а затем отвозят в Татарстан в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Алабуга", где производят "Шахеды", сообщило в четверг, 10 октября, агентство AP.

Как выяснили журналисты, в настоящее время на производстве дронов в "Алабуге" работают около 200 женщин из упомянутых стран, преимущественно в возрасте 18-22 года. На производстве также заняты студенты по обмену, некоторым из них исполнилось лишь 16 лет.

В материале AP рассказывается история одной из африканок, попавших в "Алабуге", по ее словам, в ловушку. Вылетая с родины, она протоколировала свое путешествие в фотографиях, которые выкладывала в соцсети, одну из них она подписала словом "Европа". Теперь, оказавшись на производстве дронов, женщина говорит, что "проклинает тот день, когда начала собирать эти штуки".

Работницы находятся под постоянным видеонаблюдением как в общежитии, так и на работе, рабочие смены оказались продолжительными - по 12 часов, а зарплата - существенно ниже, чем было обещано: 500 долларов вместо 700. Менеджмент предприятия отговаривает женщин от возвращения на родину, поскольку испытывает проблемы с наймом персонала даже на неквалифицированную работу.

#дроны
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
1
3

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    10-го октября

    Из статьи понятно, что они свободны и могут уехать, раз менеджмент их УГОВАРИВАЕТ остаться, тогда в чем проблема. А зарплата в Латвии минималка на руки и есть 480 евро, но тут проживание в разы дороже, чем в России.

    2
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео