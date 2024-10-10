РФ обманом вербует африканок для производства дронов - AP

Россия обманом вербует молодых женщин из Уганды, Руанды, Кении, Южного Судана, Сьерра-Леоне и Нигерии, а также граждан Шри-Ланки для производства дронов-камикадзе "Шахед". Об этом пишет DW .

Доверчивых африканок заманивают в Россию, обещая им хорошо оплачиваемую работу с бесплатным перелетом и проживанием в хостеле, а затем отвозят в Татарстан в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Алабуга", где производят "Шахеды", сообщило в четверг, 10 октября, агентство AP.

Как выяснили журналисты, в настоящее время на производстве дронов в "Алабуге" работают около 200 женщин из упомянутых стран, преимущественно в возрасте 18-22 года. На производстве также заняты студенты по обмену, некоторым из них исполнилось лишь 16 лет.

В материале AP рассказывается история одной из африканок, попавших в "Алабуге", по ее словам, в ловушку. Вылетая с родины, она протоколировала свое путешествие в фотографиях, которые выкладывала в соцсети, одну из них она подписала словом "Европа". Теперь, оказавшись на производстве дронов, женщина говорит, что "проклинает тот день, когда начала собирать эти штуки".

Работницы находятся под постоянным видеонаблюдением как в общежитии, так и на работе, рабочие смены оказались продолжительными - по 12 часов, а зарплата - существенно ниже, чем было обещано: 500 долларов вместо 700. Менеджмент предприятия отговаривает женщин от возвращения на родину, поскольку испытывает проблемы с наймом персонала даже на неквалифицированную работу.