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В урагане «Милтон» увидели неожиданную опасность 2

В мире
Дата публикации: 11.10.2024
BB.LV
В урагане «Милтон» увидели неожиданную опасность
ФОТО: Global Look Press

ABC: ураган «Милтон» рискует серьезно подорвать здоровье жителей США.

Ураган «Милтон», как и другие обрушившиеся на США тропические штормы, рискует серьезно подорвать здоровье жителей страны. Неожиданную опасность в природном явлении увидели ученые, пишет ABC News.

С 1930 по 2015 годы на США обрушилось 500 крупных штормов — они унесли жизни тысяч людей и привели к негативным последствиями для сферы здравоохранения. Причем речь идет не о травмах или других нанесенных непосредственно ураганами увечьях. После экстремальных явлений часто случались вспышки инфекционных заболеваний и усугублялись хронические — в том числе респираторные, болезни сердца и психические недуги.

Причинами роста заболеваний становятся загрязнение воздуха и резкое повышение уровня воды — это приводит к стремительному распространению плесени и аллергенов. Поэтому эксперты считают, что властям нужно заниматься устранением не только прямых, но и косвенных последствий стихийных бедствий.

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0

Комментарии (2)

  • N
    Narod
    12-го октября

    Бог наказывает за беспредел !

    2
    0
  • Д
    Дед
    12-го октября

    Все таки и в нем Путин виноват?

    2
    0

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