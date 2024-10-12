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Евросоюз требует расследовать обстоятельства смерти Рощиной 2

В мире
Дата публикации: 12.10.2024
BB.LV
Евросоюз требует расследовать обстоятельства смерти Рощиной

Европейская служба внешних дел (ЕСВС) призвала к немедленному проведению независимого расследования для выяснения обстоятельств смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, захваченной и находившейся в заключении на территории РФ.

В европейской дипломатической службе подчеркивают, что нарушения прав человека и притеснения журналистов не могут оставаться безнаказанными, сообщает Deutsche welle.

"ЕС шокирован сообщениями о смерти украинской журналистки-фрилансера Виктории Рощиной во время незаконного произвольного заключения в России. Наши мысли – с ее семьей, друзьями и коллегами", - заявили в ведомстве, добавив, что Рощина стала тринадцатым журналистом, убитым с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщила в Facebook исполнительный директор Медийной инициативы о правах человека (МИПЧ) Татьяна Катриченко, Рощину удерживали как минимум в двух тюрьмах: исправительной колонии №77 в Бердянске и следственном изоляторе (СИЗО) №2 в Таганроге. "Оба места с первых месяцев полномасштабного вторжения россияне используют для содержания как украинских военных, так и гражданских, в частности, женщин", – написала она.

"СИЗО в Таганроге известно как одно из самых жестоких мест содержания для украинцев на территории РФ", – добавила Катриченко, уточнив, что Рощину удерживали в Таганроге по крайней мере с мая по сентябрь этого года в одиночной камере.

Смерть Рощиной, которая в августе 2023 года пропала без вести на оккупированной территории, а затем оказалась на территории РФ, подтвердил 10 октября спикер Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

Ранее семья журналистки получила письмо от министерства обороны РФ, о том, что та умерла еще 19 сентября – во время этапирования из Таганрога в Москву. 6 октября Рощиной должно было исполниться 28 лет.

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов рассказал в комментарии телеканалу "Суспільне", что с РФ уже было согласовано возвращение журналистки в Украину в рамках обмена. "Последняя информация, которая была известна, – ее этапировали в СИЗО "Лефортово" с целью подготовки возвращения домой. В ближайшее время она должна была быть дома", – сказал он.

С февраля 2022 года Рощина публиковала материалы о военных действиях на востоке и юге Украины. В частности, репортажи из оккупированного Энергодара о захвате силами РФ Запорожской атомной электростанции и из Гуляйполя о жизни под постоянными бомбежками. Она сотрудничала с рядом украинских СМИ - "Суспільне", "Украинской правдой" и "Радио Свобода". В 2022 году получила премию Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике" за репортажи о полномасштабном вторжении России в Украину.

#евросоюз #россия
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    12-го октября

    Есть такие люди, что с упорством пихат свою голову в пасть ко льву, а потом раз оказываются с откушенной оной. Так это про эту даму. Война не место где бабищам шастать.

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  • Д
    Дед
    12-го октября

    Ну и расследуют, и что ЕС поверит тому, что расследуют русские? При любых вариантах будут кричать, что не верим. Зачем тогда вообще обращать внимания на эту камарильню.

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