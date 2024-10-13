Рабы не мы: с Лондона хотят взыскать триллионы долларов в качестве репарации за работорговлю

Сразу 15 стран Карибского бассейна решили потребовать репараций от Великобритании за ущерб от работорговли. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

Это вопрос они хотят поднять на встрече Карибского сообщества, которая пройдет в Самоа 21 октября.

Сумма требования к Лондону - 270 миллиардов долларов.

Daily Mail напоминает, что американские юридические эксперты уже считали, что право на такие компенсации - причем, не только от Британии - имеют 30 стран Карибского бассейна.

Согласно опубликованному в прошлом году докладу, в составлении которого учатвовали судьи Международного уголовного суда, Великобритания должна заплатить 24 трлн долларов США в виде репараций, из которых 9,6 трлн долларов должны достаться Ямайке.

Газета пишет, что власти острова Барбадос, выступая на последней Генассамблее ООН, заявили, что выплаты репараций за работорговлю и колониализм должны стать частью "глобальной перезагрузки" международных отношений.