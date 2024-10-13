США развернут в Польше базу ПРО, которая сможет сбивать российские ракеты

Как сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, объект, концепция которого претерпела изменения на фоне агрессивной войны РФ против Украины, будет торжественно открыт "в ближайшие недели". "В ходе переговоров я добился того, чтобы эта база могла сбивать также и российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты", - заявил Сикорский.

Как отмечает издание The Moscow Times, база в Редзиково расположена в 165 км от границы с Калининградской областью РФ. Она имеет радиолокационную станцию и три пусковые установки Mk-41, каждая из которых оснащена восемью контейнерами для ракет-перехватчиков семейства Standard Missile 3. По данным НАТО, Aegis Ashore носит "исключительно оборонительный характер". С этой целью база ПРО была передана в июле 2024 года под командование и управление представительству альянса, а именно, по словам исполняющего обязанности директора Агентства по ПРО (MDA) контр-адмирала ВМС США Дугласа Уильямса, "для защиты европейских государств от угроз баллистических ракет, источники которых находятся вне евроатлантического региона".

Йенс Столтенберг, на тот момент занимавший должность генсека НАТО, утверждал, что система была приведена в полную операционную готовность. "Баллистические ракеты широко использовались в конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке. Как оборонительный альянс мы не можем игнорировать эту угрозу", - заявлял тогда Столтенберг.