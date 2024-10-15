Неожиданно: страна НАТО возвращает своего посла в Россию

МИД Чехии заявил, что в ближайшие месяцы Прага направит посла в Москву, который был отозван после вторжения РФ в Украину. Об этом пишет Politico.

Чем в Праге объясняют повышения уровня дипломатических отношений?

«Ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии – такие как Великобритания, Франция, Германия, Польша и США — имеют послов в России», — объяснил глава чешского МИД Ян Липавский причины возвращения.

Кандидатура Даниэля Коштовала — дипломата и бывшего заместителя министра обороны, была одобрена Россией, он приступит к выполнению своей миссии в начале 2025 года.

Отношения Москвы и Праги покатились по наклонной в 2021 году, когда чешские спецслужбы обнаружили, что Россия стоит за серией взрывов на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Обе страны сократили число дипломатов в своих посольствах.

Предыдущий посол Чехии в России, Витезслав Пивонька, исполнял свои обязанности из Праги с 2022 года, но был отозван в мае 2024-го.

В последние годы Прага обсуждала, стоит ли держать посла в Москве. Точку в спорах поставил президент Петр Павел, который заявил, что важно иметь представительство в России на этом дипломатическом уровне.