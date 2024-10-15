Страна-агрессор недостойна этой чести: в Таллине переименовали Московский бульвар

Таллиннская горуправа приняла во вторник решение переименовать участок пешеходной дорожки, расположенной в Куристику и Мустакиви в районе Ласнамяэ, который ранее назывался Московский бульвар.

Поскольку данный участок логически продолжает бульвар Сааремаа и проходит по той же прямой линии, ему было присвоено название Сааремааский бульвар.

По словам вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, участок улицы в Таллинне необоснованно носит имя столицы страны-агрессора, чья цель – уничтожение независимости Украины.

«Переименование бульвара является примером того, как мы в общественном городском пространстве выражаем поддержку свободному и демократическому обществу. Кроме того, использование единого названия для всего участка улицы упрощает передвижение и помогает избежать путаницы среди людей, использующих названия улиц», – отметила Липпус.

Общая длина пешеходной дорожки, которая теперь будет называться Сааремааский бульвар, составляет около 1200 метров. Из них примерно 950 метров уже носили это название, а оставшиеся 250 метров назывались Московским бульваром. Поскольку участок дороги воспринимается как единое целое и может быть непрерывно пройден, нет необходимости делить его на несколько именованных объектов.