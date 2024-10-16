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ЕС может прожить без газа из РФ - еврокомиссар по энергетике 7

В мире
Дата публикации: 16.10.2024
Deutsche Welle
ЕС может прожить без газа из РФ - еврокомиссар по энергетике
ФОТО: twitter

Комиссар ЕС по энергетике заявила, что блок сможет заменить идущий через Украину российский газ, а его использованию "нет никаких оправданий", пишет DW.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС может заменить поставляемый через Украину российский газ после завершения контракта в январе. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам встречи с министрами энергетики стран Евросоюза в Люксембурге во вторник, 15 октября.

"Я подтвердила министрам, что мы готовы к окончанию контракта между Россией и "Нафтогазом". Есть варианты замены 14 миллиардов кубометров российского газа", - приводит ее слова агентство Reuters. Симсон добавила, что продолжению использования российского газа "нет никаких оправданий". "ЕС может прожить без российского газа... Я хочу четко сказать, что это (использование газа из РФ. - Ред.) не необходимость, а политический выбор, причем опасный", - добавила она.

Контракт на поставку российского газа в Европу через Украину заканчивается в декабре Несмотря на продолжающуюся войну России против Украины, газ из РФ продолжает поступать в Европу через подконтрольные Киеву территории по условиям договора, заключенного между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" пять лет назад. Срок действия соглашения подходит к концу в декабре 2024 года.

В июле того же года немецкая экономическая газета Handelsblatt писала, что несколько европейских стран работают над продолжением поставок российского газа через Украину в ЕС. Однако 30 августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен прекратить поставлять газ из РФ в Европу уже с 1 января 2025 года.

Немного позднее Кадри Симсон заявила, что Европейский Союз серьезно сократил свою зависимость от российского газа за время войны в Украине и готов полностью отказаться от него. "Мы по-прежнему полностью привержены завершению поэтапного отказа от российского газа, что можно сделать, не ставя под угрозу энергетическую безопасность поставок в Европу", - сказала еврокомиссар. Первым шагом она назвала прекращение действия соглашения о транзите газа через Украину.

#газ
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Комментарии (7)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го октября

    И похоже что Украина -- это эксперимент и тренировка по уничтожению населения. Следующий это ЕС?

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го октября

    И похоже что Украина -- это эксперимент и тренировка по уничтожению населения. Следующий это ЕС?

    1
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го октября

    И похоже что Украина -- это эксперимент и тренировка по уничтожению населения. Следующий это ЕС?

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го октября

    Значит и запланировано резкое снижение численности населения ЕС. Вот только за счёт чего? Пандемия, война? Но в любом случае -- это смертный приговор Евросоюзу. Причем это самоубийство.

    0
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го октября

    Самое хреновое, что евросовком управляют теоретики а не практики. Эта тёть всю жизнь привыкла надувать мыслеформы из соплей. А как оно в реальности, на "земле и ручками" оно не понимает. И так всё это с евросовковой бюрократией. Она и доведёт европу до полной Ж во всём. Потому что выросла из соплековырятельных университетов, где соплековырятели учат следующее поколение соплековырятелей. Раньше такие соплековырятели при правителях были советниками. Теперь они правители. И мы все в Ж, пока так будет продолжатся.

    6
    0
  • MiU
    Made in USSR
    16-го октября

    Напомнило... Реанимация. Диалог пациента и врача...

    • Доктор, я жить буду?
    • Будете!
    • Скажите, доктор, а долго буду?
    • Долго. Но хреново-о-о-о...
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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го октября

    Ты это промышленности, особенно тяжёлой, энергоёмкой скажи. Конкуренцию никто не отменял. И дорогая энергия удорожает производство и финальную цену. Как конкурировать с тем же китаем будете? Забивая все щели квотами и пошлинами? Автопрому германии уже не сладко. Тупая бюрократическая крыса. Ты же только всю жизнь получала деньги, а не зарабатывала (посмотрел вики об этой мадаме).

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