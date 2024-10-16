В Финляндии разбился самолет, два человека погибли

Согласно сообщениям финской спасательной службы, в среду днем неподалеку от Хямеэнлинна, в районе Ряйскяля, произошла авиакатастрофа с участием двухместного легкомоторного самолета.

По информации спасателей, авария произошла около 12 часов дня, когда самолет, взлетевший с аэродрома Ряйскяля, вскоре упал и загорелся. На борту находились два человека, они оба погибли.

Как сообщил репортер Yle Тимо Лепониеми с места происшествия около 14:20, расследованием катастрофы занимается полиция, и свидетелей к месту инцидента не подпускают. Также расследование ведет Центр по расследованию происшествий.