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В Финляндии разбился самолет, два человека погибли 1

В мире
Дата публикации: 16.10.2024
BB.LV
В Финляндии разбился самолет, два человека погибли

Согласно сообщениям финской спасательной службы, в среду днем неподалеку от Хямеэнлинна, в районе Ряйскяля, произошла авиакатастрофа с участием двухместного легкомоторного самолета.

По информации спасателей, авария произошла около 12 часов дня, когда самолет, взлетевший с аэродрома Ряйскяля, вскоре упал и загорелся. На борту находились два человека, они оба погибли.

Как сообщил репортер Yle Тимо Лепониеми с места происшествия около 14:20, расследованием катастрофы занимается полиция, и свидетелей к месту инцидента не подпускают. Также расследование ведет Центр по расследованию происшествий.

#авиация
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Комментарии (1)

  • MiU
    Made in USSR
    16-го октября

    Автор/редактор: а почему на фотке изображён американский учебно-тренировочный самолёт 40-х годов North American T-6 Texan?

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